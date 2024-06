Usa: Casa Bianca preoccupata per discorso Netanyahu al Congresso

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Secondo Politico, la Casa Bianca è preoccupata per l’imminente discorso di Benyamin Netanyahu a una sessione congiunta del Congresso americano.

Il primo ministro israeliano potrebbe infatti utilizzare il suo intervento per criticare il presidente Joe Biden per non aver sostenuto abbastanza la ritorsione contro Hamas a Gaza.

Il discorso, previsto per il mese prossimo, potrebbe creare uno spettacolo diplomaticamente complicato e politicamente rischioso per un presidente in corsa per la rielezione.

I timori sono cresciuti negli ultimi giorni quando Netanyahu ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche – inclusa una in un discorso video in inglese – accusando l’amministrazione americana di trattenere più aiuti militari di quanto sia stato pubblicamente divulgato.