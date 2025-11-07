USA: centinaia di voli cancellati per lo shutdown
Più di 800 voli cancellati e più di 1'200 in ritardo a causa dello shutdown, il blocco delle attività amministrative più lungo nella storia degli USA, che colpisce i maggiori aeroporti statunitensi.
(Keystone-ATS) Al momento, ha spiegato il segretario al Tesoro Sean Duddy, il traffico aereo nei principali aeroporti è stato ridotto del 4% ma la riduzione salirà al 10% la prossima settimana se lo shutdown continuerà.
Le compagnie aree stanno cercando di gestire i tagli cancellando i voli nazionali con meno passeggeri, senza toccare quelli internazionali.