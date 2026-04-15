USA: dem presentano risoluzione d’impeachment contro Hegseth, Axios

Keystone-SDA

I democratici della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti.

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(Keystone-ATS) Lo scrive Axios, sottolineando che la misura non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata in questo Congresso, ma è l’ultimo segnale che i democratici si sono compattati contro Hegseth come loro nuovo principale bersaglio nel governo Trump.

In precedenza, i democratici avevano spinto per l’impeachment dell’ex segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem e dell’ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse dal presidente Donald Trump negli ultimi mesi. Con i suoi scandali di lunga data e ora il conflitto con l’Iran, Hegseth è un candidato ideale per diventare il nuovo “spauracchio” del partito.

La risoluzione di impeachment di sette pagine, una copia della quale è stata ottenuta per la prima volta da Axios, si concentra principalmente sulle operazioni statunitensi in Iran, sullo scandalo “Signalgate” e sulla presunta cattiva condotta personale di Hegseth.

“Questo è solo un altro democratico che cerca di attirare l’attenzione mentre il Dipartimento della guerra ha raggiunto in modo deciso e schiacciante gli obiettivi del Presidente in Iran”, ha dichiarato la portavoce del Pentagono Kingsley Wilson in una nota ad Axios. Hegseth, ha aggiunto, “continuerà a proteggere la patria e a promuovere la pace attraverso la forza”.

Commissione per valutare idoneità Trump

I democratici hanno inoltre presentato una misura per la creazione di una commissione di 17 membri dedicata a valutare l’idoneità di Trump alla presidenza ai sensi del 25esimo emendamento. La commissione valuterà quattro parametri: malattia fisica o disabilità, malattia mentale o deficit cognitivo, uso di alcol e droghe, e qualsiasi altra circostanza che renda il presidente incapace di esercitare le sue funzioni.

La misura è stata presentata dal deputato Jamie Raskin e da altri 50 democratici della Camera. “La fiducia nelle capacità di Trump a svolgere i suoi compiti è crollata ai minimi. Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25esimo emendamento”, ha detto Raskin.