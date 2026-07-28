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USA: deputato dem lancia indagine e chiede audizione di Infantino

Keystone-SDA

Jamie Raskin, il democratico più alto in grado nella Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti americana, ha lanciato un'indagine sul presidente della FIFA Gianni Infantino accusandolo di "corruzione". Lo riportano i media americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Egli punta a ottenere documenti in grado di fare luce sui legami fra la Federazione internazionale di calcio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione.

Raskin ha chiesto a Infantino di fornire i documenti e le comunicazioni relative a regali, pagamenti o vantaggi concessi a Trump e ai suoi collaboratori, nonché i registri degli accessi agli uffici della FIFA nella Trump Tower a New York. La commissione della Camera ha anche richiesto che Infantino si sottoponga a un’audizione in Congresso.

Raskin ha dato tempo fino al 9 agosto per fornire documenti “alla luce dei vantaggi inquietanti e inspiegabili concessi alla FIFA, apparentemente in cambio di favori a Trump”.

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