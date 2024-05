Usa: divergenze alla Casa Bianca sull’uso armi per colpire Russia

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Divergenze e tensioni nell’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden sull’opportunità di revocare il veto a Kiev sull’uso delle armi americane per colpire all’interno del territorio russo.

“La nostra politica non cambia: non vogliamo attacchi all’interno del territorio russo da parte dell’Ucraina”, ha ribadito ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, nel briefing con la stampa, mentre il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller ribadiva che “la nostra politica è quella di non incoraggiare né consentire attacchi al di fuori dei confini dell’Ucraina”.

Ma, secondo le ricostruzioni dei media statunitensi, il segretario di stato Antony Blinken sarebbe favorevole ad una revoca mirata del veto per consentire di colpire almeno le basi vicino al confine da dove partono i missili russi, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan per ora sarebbe contrario, proprio come lo stesso Biden.

Non è escluso però che la posizione dell’amministrazione del presidente cambi a favore di Kiev, soprattutto se la situazione sul campo di battaglia dovesse peggiorare. Tra gli eventi dove il presidente degli Usa non vorrebbe arrivare con una marcata avanzata russa ci sono il vertice Nato di Washington a luglio e poi le elezioni di novembre.