USA: esplosione in deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

Keystone-SDA

Una forte deflagrazione in un deposito di materiali esplosivi nel Tennessee (USA) ha causato diversi morti e 19 dispersi, indicano le autorità. L'esplosione è avvenuta nelle prime ore della mattina e ci sono volute ore ai soccorritori per mettere l'area in sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Al momento ci sono diverse persone disperse. Altre persone possiamo confermare che sono morte”, ha detto dal canto suo lo sceriffo della contea di Humphrey Chris Davis.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

