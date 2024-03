Usa: ex segretario al Tesoro Mnuchin lavora all’acquisto di TikTok

(Keystone-ATS) L’ex segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin sta mettendo insieme un gruppo di investitori per cercare di acquistare TikTok. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a CNBC senza specificare quali potrebbero essere gli investitori interessati a partecipare.

“Sto mettendo insieme un gruppo per acquistare TikTok”, afferma Mnuchin spiegando come, a suo avviso, un’attività come quella della popolare app deve essere americana. “La Cina non consentirebbe mai a una società americana di controllare nulla del genere in Cina”, ha aggiunto Mnuchin.

I commenti dell’ex segretario al Tesoro seguono il via libera della Camera al provvedimento che impone a ByteDance di vendere oppure l’app sarà vietata negli Stati Uniti.

TikTok è finita nel mirino per il suo algoritmo e per come seleziona i contenuti. Gli Stati Uniti ritengono che la proprietà cinese di TikTok conceda a Pechino la possibilità di raccogliere dati sugli americani e influenzare l’opinione pubblica.