USA: Fed taglia i tassi di un quarto di punto

Keystone-SDA

La Federal Reserve (Fed, la banca centrale statunitense) taglia i tassi di interesse di un quarto di punto, in quella che è la seconda riduzione consecutiva. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,75% e il 4%.

1 minuto

(Keystone-ATS) È la prima volta dalla fine del 2022 che i tassi scendono sotto il 4%. Il taglio è stato deciso nel mezzo dello shutdown, il blocco delle attività amministrative, che sta limitando la pubblicazione dei dati economici.

“L’incertezza sulle prospettive economiche resta elevata” e i rischi al ribasso sul mercato del lavoro sono “saliti negli ultimi mesi”, indica la Fed al termine della riunione in cui ha deciso di ridurre i tassi.

Una decisione che non è stata presa all’unanimità: Stephen Miran, nominato dal presidente statunitense Donald Trump, ha votato contro preferendo una riduzione di mezzo punto. Jeffrey Schmid, il presidente della Fed di Kansas City, ha votato contro preferendo lasciare i tassi invariati.