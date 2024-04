Usa: gatta si intrufola nel pacco e viene spedita con Amazon

(Keystone-ATS) Si era intrufolata nello scatolone destinato alla spedizione di un reso. E nessuno si è accorto, prima di chiuderlo, della presenza di Galena, una gatta che è stata così spedita.

Ha viaggiato per oltre 800 chilometri per sei giorni, dallo Utah alla California, prima che una dipendente di Amazon si accorgesse della sua presenza e la liberasse. Per poi riconsegnarla, grazie al microchip, alla sua proprietaria.

La donna dopo essersi accorta che la sua amata micia, di sei anni, era sparita, l’aveva cercata per giorni, affiggendo manifesti in tutto il quartiere.

Galena, quando è spuntata dalla scatola a Los Angeles, stava abbastanza bene nonostante tutti quei giorni senza cibo e senza acqua.

La dipendente di Amazon in un magazzino californiano, ha raccontato su Facebook – secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian – che i colleghi l’hanno informata di aver trovato un gatto in un pacco restituito. E lei, amante dei felini, ha preso Galena e l’ha portata da un veterinario che scansionando il microchip è riuscito a risalire ai proprietari, i quali all’inizio hanno pensato ad un errore non capacitandosi di come Galena fosse finita a Los Angeles.