Usa: giudice blocca di nuovo esclusione studenti stranieri Harvard

Keystone-SDA

Una giudice federale negli Stati Uniti ha nuovamente bloccato il provvedimento dell'amministrazione Trump per escludere i nuovi studenti stranieri dall'Università di Harvard.

2 minuti

(Keystone-ATS) Allison Burroughs ha accolto il ricorso dell’ateneo dell’Ivy League, presentato alla corte distrettuale del Massachusetts poche ore prima, e pronunciato un’ordinanza sospensiva che blocca il piano del governo.

Mercoledì Donald Trump aveva firmato un ordine per sospendere immediatamente, e per sei mesi, i visti internazionali concessi agli studenti motivandolo con timori per la sicurezza nazionale.

Secondo un documento del tribunale visionato dall’AFP, la giudice ha sospeso il provvedimento e ha affermato che l’università ha dimostrato che, senza un intervento giudiziario, rischiava di subire “un danno immediato e irreparabile prima che tutte le parti avessero avuto l’opportunità di essere ascoltate”.

È così ripristinata la capacità dell’ateneo di far entrare nel paese studenti stranieri per frequentare i diversi programmi fino al 16 di questo mese, quando è stata fissata una nuova udienza, ha reso noto il giornale di Harvard, il “Crimson”. Il ricorso dell’ateneo denuncia il tentativo dell’amministrazione Trump di esercitare pressioni sull’istituzione con misure illegali di rappresaglia.

“Con un colpo di penna, la segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna e il presidente hanno provato a cancellare un quarto del corpo studentesco di Harvard, gli studenti internazionali che contribuiscono in modo significativo all’Università e alla sua missione e al paese. Senza i suoi studenti internazionali, Harvard non è Harvard”, si legge nel ricorso.

La stessa giudice aveva già pronunciato una prima ingiunzione a fine maggio, in risposta a un primo ricorso di Harvard in seguito a un provvedimento dell’amministrazione per ritirare la certificazione SEVIS concessa all’ateneo (Student and Exchange Visitor), il sistema che consente agli studenti stranieri di studiare negli Stati Uniti.