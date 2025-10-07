USA: giudice si rifiuta di bloccare invio soldati in Illinois

Una giudice federale ha deciso che non bloccherà immediatamente l'invio delle truppe della Guardia nazionale in Illinois nonostante la causa intentata ieri dallo Stato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

(Keystone-ATS) April Perry ha concesso all’amministrazione tempo fino alle 23.59 di domani (le 06.00 di giovedì in Svizzera) per rispondere alla causa e ha fissato una data per la discussione alle 11:00 di giovedì (le 17.00 in Svizzera).

La sentenza arriva mentre gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno affermato che 200 soldati della Guardia nazionale del Texas saranno in Illinois entro oggi o domani.

Intanto Trump si dice pronto a invocare l’Insurrection Act, la legge che dà al presidente il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l’esercito federale e la Guardia nazionale per compiti di polizia.

Si tratta di una misura firmata da Thomas Jefferson e invocata l’ultima volta nel 1992 per sedare le proteste a Los Angeles dopo l’assoluzione degli agenti che picchiarono a morte l’afroamericano Rodney King.