USA: giudice sospende licenziamenti federali, “tocca a Congresso”

Keystone-SDA

Un giudice statunitense ha sospeso temporaneamente diverse agenzie federali dal procedere con i licenziamenti di massa di dipendenti pubblici ordinati dal presidente Donald Trump a febbraio e affidati al Dipartimento per l'efficienza governativa (DOGE) di Elon Musk.

(Keystone-ATS) Ieri sera la giudice di una Corte distrettuale californiana, Susan Illston, ha ordinato una sospensione di due settimane, ritenendo che le misure dell’amministrazione Trump volte a ridurre il personale federale richiedano l’approvazione del Congresso.

“La Corte ritiene che il presidente debba presumibilmente richiedere la cooperazione del Congresso per disporre i cambiamenti che desidera, ed emette pertanto un’ordinanza restrittiva temporanea per sospendere nel frattempo i tagli su larga scala del personale”, ha scritto Illston nel provvedimento.

La scorsa settimana una coalizione di sindacati, organizzazioni non profit e sei governi cittadini e di contea ha fatto causa a Trump, al DOGE e ad agenzie federali, tra cui l’Office of Management and Budget (OMB), sostenendo che avevano oltrepassato i limiti della loro autorità licenziando in massa senza il via libera del Congresso.