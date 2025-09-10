The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Harris, sconsiderato far correre Biden per secondo mandato

L'ex vicepresidente degli USA e avversaria di Donald Trump per le presidenziali del 2024 Kamala Harris ha definito "una decisione sconsiderata" lasciare che, in un primo tempo, l'allora presidente Joe Biden si candidasse per un secondo mandato.

(Keystone-ATS) Harris accusa le persone attorno all’inquilino democratico della Casa Bianca di aver lasciato lui e la First lady Jill “da soli”.

“È una loro decisione. Lo dicevamo tutti, come un mantra, come se fossimo stati ipnotizzati. È stata gentilezza o incoscienza? Col senno di poi, credo che sia stata una decisione sconsiderata”, attacca l’ex vicepresidente nel suo libro 107 Days (letteralmente 107 giorni).

“La posta in gioco era semplicemente troppo alta”, sostiene Harris nel libro. “Questa non era una scelta che avrebbe dovuto essere lasciata all’ego di un individuo, all’ambizione di un individuo. Avrebbe dovuto essere più di una semplice decisione personale”.

L’ex vicepresidente nega che ci sia stata una cospirazione per nascondere le condizioni di Biden, ma spiega che era chiaro che c’erano problemi: “A 81 anni, Joe era stanco. È stato allora che la sua età si è manifestata con inciampi fisici e verbali”.

Harris si scaglia contro lo staff della Casa Bianca che a suo dire non l’ha supportata quando era vicepresidente, affermando che la squadra di Biden non voleva che lei oscurasse il suo capo. “Quando le storie erano ingiuste o inaccurate, la cerchia ristretta del presidente sembrava accettarle. Anzi, sembrava che volessero che fossi messa più in difficoltà”, scrive l’ex numero due.

