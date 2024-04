Usa: il boia colpisce in Missouri, eseguita condanna Brian Dorsey

(Keystone-ATS) Il boia ha colpito in Missouri, dove con un’iniezione letale è stato ucciso Brian Dorsey, il barbiere condannato a morte nel 2006 per l’omicidio di una cugina e di suo marito.

L’esecuzione è avvenuta nonostante si siano schierati a favore del condannato 70 dei suoi carcerieri, che lo hanno lodato per la sua “condotta immacolata” e il rincrescimento per il delitto commesso.

Dorsey in prigione faceva il barbiere e regolarmente tagliava i capelli a detenuti e agenti di custodia. “La pena di morte non è una punizione fatta per lui”, avevano scritto i secondini nel ricorso in cui ammettevano la gravità del delitto commesso dal loro barbiere: “Quello però non è il Brian che conosciamo”, avevano aggiunto.

Il Missouri è uno di soli cinque stati Usa che l’anno scorso hanno applicato la pena di morte. Gli altri sono Florida, Oklahoma, Texas e Alabama.