Usa: la tempesta Debby diventa uragano di categoria 1

(Keystone-ATS) La tempesta Debby si è trasformata in uragano ieri sera mentre si avvicinava alla costa occidentale della Florida, che dovrebbe raggiungere oggi, con il rischio di precipitazioni “storiche” lungo il suo percorso, ha reso noto il Centro Uragani degli Stati Uniti (Nhc).

Il centro, che ha classificato Debby come uragano sul suo sito web, ha messo in guardia contro una “grave minaccia di inondazioni” nel sud-est del Paese nel corso della settimana. Debby è attualmente un uragano di categoria 1, la più debole su una scala di cinque. Secondo i media locali, sono stati emessi ordini di evacuazione in diverse contee della Florida.

“Prendete la situazione seriamente”, ha detto il capo dei vigili del fuoco e responsabile della sicurezza pubblica della contea di Hernando. “Sappiamo che il livello del mare aumenterà al passaggio di Debby”.