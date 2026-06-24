USA: lascia capo forze in Europa, vittima purghe di Hegseth, media

Keystone-SDA

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Chris Donahue, comandante delle truppe americane in Europa, annuncerà a breve le sue dimissioni, divenendo l'ultima vittima in ordine di tempo delle purghe del capo del Pentagono Pete Hegseth.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta il “Financial Times”, Donahue è costretto a lasciare proprio nel momento in cui gli Stati Uniti si preparano a ridurre la loro presenza in Europa.

Donahue lascerà la guida delle truppe americane in Europa durante una cerimonia in Germania il 2 luglio, riportano il “Wall Street Journal” e FOX. Il Dipartimento della difesa inserisce la sua uscita nel piano di Hegseth di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli.

Molti funzionari dell’esercito sono in pressing sul Pentagono affinché affidi a Donahue un altro incarico, ma difficilmente riusciranno a spuntarla. A chiedere le dimissioni di Donahue è stato infatti lo stesso Hegseth e solo lui può quindi tornare indietro, cosa improbabile.

Donahue è salito alle cronache nel 2021 come l’ultimo soldato americano ad aver lasciato l’Afghanistan. Era lui il protagonista dell’iconica foto che ha simboleggiato la fine della guerra in nel paese asiatico: venne immortalato mentre saliva la rampa posteriore di un C-17 alle 23.59, un minuto prima che arrivasse la mezzanotte del 31 agosto a Kabul facendo scattare la deadline per il ritiro americano.