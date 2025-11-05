USA: Mamdani, abbiamo fatto la storia, nuova era per New York

Keystone-SDA

"Ieri sera abbiamo fatto la storia. Sono orgoglioso di essere qui come sindaco eletto della più grande città al mondo". Lo ha detto Zohran Mamdani nel suo primo discorso dopo la vittoria elettorale.

(Keystone-ATS) “Il primo gennaio, quando si celebra l’inaugurazione della nuova amministrazione, celebriamo anche una nuova era per la nostra città”.

“Sarò il sindaco di tutti, anche per gli ebrei che hanno votato per noi e quelli che non lo hanno fatto. La mia responsabilità è verso gli 8,5 milioni di newyorkesi”, ha detto il sindaco eletto.

Mamdani ha anche dichiarato che “la Casa Bianca non mi ha contattato per congratularsi. Continuo a essere interessato a parlare con il presidente Trump su come possiamo lavorare insieme per New York”. “Non userò mezzi termini quando si tratta del presidente Trump. Continuerò a descrivere le sue azioni così come sono e lo farò sempre lasciando una porta aperta al dialogo”, ha aggiunto.