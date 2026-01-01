Usa: Mamdani, dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare

"Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l'esempio al mondo": lo ha detto il neoeletto sindaco di New York, Zohran Mamdani.

3 minuti

(Keystone-ATS) Mamdani si esprimeva davanti ad una folla esultante di migliaia di persone dopo aver prestato giuramento sulla scalinata del municipio, nelle mani del senatore Bernie Sanders, presente anche la deputata progressista Alexandria Ocasio Cortez.

“A partire da oggi, governeremo in modo ampio e audace. Potremmo non sempre avere successo, ma non saremo mai accusati di mancare del coraggio di provarci”, ha proseguito Mamdani, che al suo arrivo con la moglie Rama e’ stato accolto come una star, con una lunga standing ovation. “A coloro che insistono sul fatto che l’era del grande governo sia finita, ascoltatemi bene: il Comune non esiterà più a usare il suo potere per migliorare la vita dei newyorkesi”, ha promesso.

Durante la cerimonia, gli oratori hanno ribadito il tema che ha portato Mamdani alla vittoria elettorale: l’impegno a utilizzare il potere del governo per migliorare la vita dei milioni di persone che lottano contro l’alto costo della vita in città. Sanders ha insistito sul fatto che agire in tal senso, anche aumentando le tasse sui ricchi, non sarebbe un’azione radicale.

“Nel paese più ricco della storia del mondo, garantire che le persone possano vivere in alloggi a prezzi accessibili non è un’azione radicale, e’ la cosa giusta e doverosa da fare”, ha detto, ricordando che questa elezione ha rappresentato una sfida “all’establishment democratico, all’establishment repubblicano e al presidente degli Stati Uniti” Donald Trump.

Nel suo discorso di apertura, Alexandria Ocasio-Cortez ha affermato che Mamdani sarà un sindaco dedicato alla classe lavoratrice. “Sono i cittadini di New York ad aver scelto una leadership storica e ambiziosa in risposta a tempi insostenibili e senza precedenti. New York, abbiamo scelto il coraggio al posto della paura. Abbiamo scelto la prosperità per molti anziché i privilegi per pochi”, ha dichiarato.

La folla ha salutato con un’ovazione, oltre che il tandem Sanders-Ocasio Cortez, anche l’arrivo della procuratrice generale di New York Letitia James. Nessun applauso, invece, all’arrivo del sindaco uscente, Eric Adams, che si è sistemato sulla tribunetta delle autorità con l’altro ex sindaco, Bill de Blasio, e la moglie di quest’ultimo.

Altro grande momento simbolico dell’inaugurazione del nuovo sindaco di New York la presenza sul palco dell’evento a City Hall di un coro di bambini di tutte le etnie che, diretto da Mandy Patinkin (ebreo), ha cantato la leggendaria canzone ‘Somewhere over the rainbow’, dal film ‘Il mago di Oz’.