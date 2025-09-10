The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Marte, trovate potenziali tracce di vita da indagare

Trovati potenziali indizi di vita passata su Marte.

(Keystone-ATS) Il rover Perseverance dell’agenzia spaziale statunitense Nasa ha scoperto insoliti minerali associati a carbonio organico che potrebbero essere compatibili con processi biologici e che vengono dunque considerati come “potenziali biofirme” meritevoli di ulteriori indagini per accertare se derivino da forme di vita passata.

L’annuncio viene dato sulla prestigiosa rivista Nature da un gruppo internazionale di ricerca. Lo studio è frutto di un campionamento di rocce argillose che Perseverance ha condotto nel 2024 nel cratere Jezero, nella cosiddetta formazione Bright Angel (un affioramento roccioso situato alla base del lato settentrionale dell’antica valle fluviale Neretva Vallis, che converge nel cratere Jezero).

Le analisi su un campione indicano la presenza di minuscoli noduli e granuli arricchiti di fosfato di ferro e solfuro di ferro, associati al carbonio organico. Secondo i ricercatori, la loro presenza in un simile contesto sedimentario ne supporta la classificazione come “potenziali biofirme”, che andranno ulteriormente indagate per escludere origini puramente geochimiche.

