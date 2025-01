USA: media, i Grammy potrebbero essere rinviati

Keystone-SDA

I Grammy potrebbero essere rinviati a causa degli incendi di Los Angeles. I premi della Recording Academy, equivalente agli Oscar per la musica, sono ancora in programma il 2 febbraio e gli organizzatori, secondo l'Hollywood Reporter, stanno valutando se posporli.

(Keystone-ATS) Un’alternativa sarebbe trasformare l’evento in un evento teletrasmesso di raccolta fondi, afferma la stessa fonte. Per i Grammy arrivano a Los Angeles i più grandi artisti della musica mondiale, ma la città ha altre priorità in questo momento, scrive la rivista di spettacolo la cui fonte ha dato il rinvio come “altamente probabile” anche perché gli incendi dopo una settimana sono ancora attivi, mentre un’altra fonte ha osservato che la situazione è tuttora fluida e tutto dipenderà da cosa succederà nei prossimi giorni.

Piani per un concerto di beneficenza il 30 gennaio, approfittando della presenza delle star a Los Angeles, sono già in piedi: lo organizzerebbe alla Intuit Dome la Famiglia Azoff, Live Nation e AEG Presents ma anche Musicares, la fondazione degli stessi Grammy che aiuta musicisti in difficoltà.

Anche se mancano tre settimane alla data dei Grammy le complessità per gli organizzatori sono monumentali. I premi richiedono centinaia di camere d’albergo per ospitare le star e i loro entourage, per non parlare dei musicisti i cui strumenti e attrezzature sono stati divorati dalle fiamme. Ma non è solo una questione logistica: gli incendi hanno messo in luce le due anime che convivono a Los Angeles, metropoli di ville miliardarie ma anche di una solida piccola borghesia e di tanti diseredati.

La Recording Academy ha rinviato i premi due volte negli ultimi anni: nel 2021 da gennaio a marzo a causa del Covid e nel 2022 da gennaio a aprile a causa della variante Omicron. Quell’anno la cerimonia fu spostata per la prima volta da Los Angeles a Las Vegas.