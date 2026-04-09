USA: Melania Trump mai così odiata dagli americani, sondaggio

Keystone-SDA

Melania Trump potrebbe passare alla Storia come la first lady meno amata dagli americani. Stando ad un sondaggio CNN/SSRS condotto tra il 26 e il 30 marzo, solo il 29% ha infatti un'opinione favorevole della moglie del presidente, mentre il 41% ne ha una contraria.

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(Keystone-ATS) Si tratta di un brusco calo rispetto all’ultima rilevazione sulla first lady a gennaio secondo la quale il 33% degli americani dichiarava di apprezzarla, mentre solo il 30% manifestava disapprovazione. Il dato potrebbe essere legato al flop del documentario “Melania”, uscito proprio a fine gennaio e costato circa 40 milioni di dollari.

In tutto questo, il presidente Donald Trump ha deciso di tenere il controverso jet di lusso da 70 milioni di dollari noleggiato dall’ex segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem e metterlo a disposizione della moglie.

Il Boeing 737 Max 8, dotato di letto matrimoniale, docce, cucina, quattro televisori a schermo piatto e un bar, è più sfarzoso anche di quello del vice presidente JD Vance e ha scatenato una bufera su Noem soprattutto quando è emerso che l’allora segretaria intendeva usarlo per “deportazioni di lusso”.