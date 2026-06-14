USA: Missouri, aereo precipita, morti 11 paracadutisti e il pilota

Keystone-SDA

Undici paracadutisti e un pilota sono morti oggi in un incidente aereo vicino a un aeroporto a Butler, nel Missouri. Lo riporta l'emittente televisiva Cnn, citando le autorità locali, secondo cui lo schianto è avvenuto nei pressi del Butler Memorial Airport.

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(Keystone-ATS) Il velivolo, hanno riferito in un messaggio sulla rete sociale X le autorità, era appena decollato, intorno alle 11.20 locali (17.20 in Svizzera), quando non è riuscito a mantenere l’assetto, effettuando una brusca virata a sinistra fino a schiantarsi a 300 metri dalla pista. Inutili i soccorsi.

L’aereo precipitato, un monomotore turboelica, è gestito da Skydive Kansas City, società di paracadutismo: stava trasportando persone per un lancio con il paracadute quando i soccorritori hanno ricevuto la segnalazione dell’incidente, mentre il velivolo era ormai avvolto dalle fiamme. L’aeroporto di Butler sorge a un centinaio di chilometri a sud di Kansas City.

Secondo le testimonianze, l’aereo è precipitato in un campo adiacente allo scalo. Le vittime non sono ancora state identificate, poiché le famiglie non sono state ancora informate dell’accaduto.