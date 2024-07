Usa: Netanyahu, Tel Aviv e Washington devono stare uniti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civilizzazione, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà Usa e Israele devono stare insieme”.

Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando al Congresso degli Usa, dicendosi “profondamente onorato per avermi concesso di parlare per la quarta volta in questa cittadella della democrazia”.

“Sono venuto qui per assicuravi di una cosa, che vinceremo”, ha aggiunto. Usa, Israele e mondo arabo sono minacciati “dall’asse del terrore iraniano”.

“Sono pienamente impegnato negli intensi sforzi per assicurare il rilascio degli ostaggi” a Gaza, ha anche affermato.

Netanyahu ha ringraziato ripetutamente il presidente statunitense Joe Biden per il suo “sincero sostegno” a Israele.