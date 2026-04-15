USA: Pentagono invia altri 10’000 soldati in Medio Oriente, WP

Keystone-SDA

Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre l'amministrazione Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scrive il "Washington Post" citando funzionari americani.

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(Keystone-ATS) Le forze in arrivo nella regione includono circa 6’000 soldati a bordo della portaerei USS George H.W. Bush e diverse navi da guerra di scorta, hanno dichiarato funzionari attuali ed ex che hanno parlato sotto anonimato. Altri 4’200 soldati, appartenenti al Boxer Amphibious Ready Group e alla task force dei Marines imbarcata, l’11th Marine Expeditionary Unit, dovrebbero arrivare a fine mese.

I rinforzi militari dovrebbero unirsi alle navi da guerra già presenti in Medio Oriente proprio mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco di due settimane, il 22 aprile. Le truppe si aggiungeranno ai circa 50’000 militari che, secondo il Pentagono, sono impegnati nelle operazioni contro l’Iran.

L’arrivo di ulteriori navi da guerra americane eserciterà una pressione ancora maggiore sull’Iran e fornirà all’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando centrale degli Stati Uniti, e ad altri alti ufficiali militari maggiori opzioni nel caso in cui i negoziati fallissero, ha detto al quotidiano statunitense James Foggo, ammiraglio della Marina in pensione e decano del Center for Maritime Strategy nella Virginia settentrionale.