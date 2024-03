Usa: polizia, il killer di Filadelfia è stato arrestato

1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo che ieri ha ucciso tre famigliari vicino a Filadelfia, barricatosi per ore all’interno di un’abitazione, è stato arrestato. Lo riportano i media americani citando fonti della polizia.

Andre Gordon era fuggito a bordo di un’auto rubata, poi trovata abbandonata a Trenton, in New Jersey, dove il 26enne si è rifugiato in un’abitazione assieme ad alcuni ostaggi, poi “evacuati”.