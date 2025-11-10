Usa: raggiunto accordo per mettere fine allo shutdown

Keystone-SDA

È stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo ha riferito la Cnn citando fonti informate. In base all'intesa, il voto sull'Obamacare è stato scorporato e avverrà a dicembre.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’accordo bipartisan raggiunto al Senato americano prevede anche una misura alla quale i democratici tenevano particolarmente: la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown. E stabilisce, inoltre, che gli impiegati in congedo forzato ricevano una retribuzione retroattiva.

Il disegno di legge di spesa a breve termine impedisce all’Ufficio di Gestione e Bilancio di attuare ulteriori licenziamenti di massa fino al 30 gennaio.

“Ci stiamo avvicinando alla fine dello shutdown”, così il presidente americano Donald Trump ha commentato l’intesa raggiunta al senato americano.

Dal canto suo il leader della minoranza democratica al Senato americano, Chuck Schumer, ha dichiarato che voterà contro il piano bipartisan per mettere fine allo shutdown, ha riportato la Cnn. Anche il senatore democratico Brian Schatz ha dichiarato che si opporrà.