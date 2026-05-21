USA: Rubio, “Cuba ha accettato aiuti da 100 milioni di dollari”

Keystone-SDA

Cuba "ha accettato" l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari (poco meno di 79 milioni di franchi al cambio attuale).

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(Keystone-ATS) Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio parlando a Miami (Florida) prima di partire per la Svezia per la ministeriale della Nato.

Rubio ha spiegato che l’Avana, dopo lunghi negoziati, ha accettato gli aiuti degli USA, aggiungendo tuttavia che non è chiaro se Washington sarà a sua volta nella posizione per dare il via libera alle condizioni poste dalla parte cubana.

“Dicono di averla accettata. Vedremo se ciò significhi che l’accordo andrà in porto”, ha precisato.

“Gli Stati Uniti preferiscono un accordo con Cuba ma agiranno se c’è una minaccia”, ha aggiunto, sottolineando che il “futuro di Cuba appartiene al suo popolo”.