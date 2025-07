USA: Sean “Diddy” Combs “non colpevole” di traffico sessuale

Keystone-SDA

La giuria ha giudicato Sean "Diddy" Combs non colpevole per i due capi d'imputazione di traffico sessuale né per associazione a delinquere. Lo riporta la CNN. È stato invece ritenuto colpevole di traffico per la prostituzione.

(Keystone-ATS) A questo punto non rischia l’ergastolo, essendo stato ritenuto non colpevole per le accuse più pesanti.