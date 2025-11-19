The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Senato approva la legge per divulgare i file Epstein

Keystone-SDA

Il Senato statunitense ha approvato ieri sera la legge per la divulgazione dei file sul caso del defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein dopo il via libera sul dossier da parte della Camera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La legge è stata approvata “con consenso unanime”, quindi tecnicamente senza bisogno di voto, e senza alcun emendamento. Un evento raro nella storia del Congresso.

Il Senato ha poi aggiornato i lavori a oggi, il che significa che la legge per divulgare tutti i file relativi a Epstein, approvata all’unanimità, non ha potuto essere firmata dal presidente Donald Trump la notte scorsa, ha riportato il quotidiano The New York Times.

