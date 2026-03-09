USA: sonda Dart della Nasa ha modificato orbita di asteroide

Keystone-SDA

La sonda Dart della Nasa, che nel settembre 2022 si è schiantata contro l'asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria, è ufficialmente il primo oggetto creato dall'uomo ad aver cambiato in modo misurabile il percorso di un corpo celeste attorno al Sole.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’impatto non ha solo modificato il moto di Dimorphos attorno al suo compagno più grande Didymos, ma ha anche alterato il periodo orbitale della coppia di asteroidi attorno al Sole di una frazione di secondo. La variazione può sembrare piccola, ma in realtà “può fare la differenza tra un oggetto pericoloso che colpisce o manca il nostro pianeta”, come osservano i ricercatori dell’università dell’Illinois a Urbana-Champaign in uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances.

Quando Dart ha colpito Dimorphos, l’impatto ha proiettato un’enorme nube di detriti rocciosi nello spazio, alterando la forma dell’asteroide (che misura 170 metri di larghezza). I detriti staccatisi hanno conferito a Dimorphos una spinta esplosiva che i ricercatori chiamano fattore di aumento della quantità di moto. Più detriti vengono espulsi maggiore è la potenza della spinta. Secondo la nuova ricerca, il fattore di aumento della quantità di moto per l’impatto di Dart era circa due, il che significa che la perdita di detriti ha raddoppiato la spinta creata dalla sola sonda.

Studi precedenti avevano dimostrato che il periodo orbitale di dodici ore dell’asteroide più piccolo, Didymos (largo quasi 805 metri), si era accorciato di 33 minuti. Il nuovo studio mostra che l’impatto ha espulso così tanto materiale dal sistema binario di asteroidi che il loro periodo orbitale attorno al Sole (pari a circa 770 giorni) è stato modificato di 0,15 secondi.

“La variazione della velocità orbitale del sistema binario è stata di circa 11,7 micrometri al secondo, ovvero 4,3 centimetri all’ora”, spiega Rahil Makadia, autore principale dello studio. “Nel tempo, una variazione così piccola nel moto di un asteroide può fare la differenza tra un oggetto pericoloso che colpisce o manca il nostro pianeta”.