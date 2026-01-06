USA: sostegno a forza multinazionale se attacco russo, bozza

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti garantiranno un "sostegno" alla forza multinazionale in Ucraina "in caso di attacco" russo, secondo quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi.

(Keystone-ATS) Nel documento provvisorio è anche scritto che gli alleati di Kiev sono pronti a garanzie di sicurezza “legalmente vincolanti”, scrive l’agenzia di stampa italiana Ansa.

Zelensky: diplomazia e assistenza di pari passo

“Diplomazia e assistenza concreta devono andare di pari passo. La Russia non smette di attaccare il nostro paese e ora dobbiamo rafforzare la difesa aerea per proteggere la nostra gente, le nostre comunità e le infrastrutture critiche. Ogni consegna di missili di difesa aerea salva vite umane e aumenta le possibilità di successo diplomatico. Ecco perché ogni incontro deve produrre risultati concreti: nuove decisioni in materia di difesa aerea, nuovi pacchetti di assistenza e nuove capacità per proteggere i cieli. Durante il nostro incontro con il presidente (francese Emmanuel) Macron, abbiamo discusso esattamente di questo: delle reali capacità dell’Ucraina di contrastare il terrorismo russo, della nostra difesa e del sostegno che può rafforzare le nostre posizioni diplomatiche”. Lo scrive sulla piattaforma di messaggistica Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro con il capo dello Stato francese prima della riunione dei Volenterosi a Parigi.