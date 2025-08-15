USA: tante opzioni sul tavolo, anche abbandono Trump
Riguardo al vertice odierno tra il presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin "tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Putin non è serio sulla volontà di fare un accordo".
(Keystone-ATS) Lo afferma un alto funzionario dell’amministrazione di Trump citato dall’emittente televisiva Cnn. La Casa Bianca comunque si dice “cautamente ottimista” sull’esito del confronto.
Intanto, pochi istanti fa, l’Air Force One (il nome radio dell’aereo dell’aviazione militare statunitense che trasporta il presidente degli Stati Uniti) con a bordo Trump è decollato dalla base di Andrews (nei pressi di Washington, nello Stato del Maryland) per dirigersi in Alaska (USA), dove si svolgerà l’incontro tra i due leader.