The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

USA: tante opzioni sul tavolo, anche abbandono Trump

Keystone-SDA

Riguardo al vertice odierno tra il presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin "tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Putin non è serio sulla volontà di fare un accordo".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo afferma un alto funzionario dell’amministrazione di Trump citato dall’emittente televisiva Cnn. La Casa Bianca comunque si dice “cautamente ottimista” sull’esito del confronto.

Intanto, pochi istanti fa, l’Air Force One (il nome radio dell’aereo dell’aviazione militare statunitense che trasporta il presidente degli Stati Uniti) con a bordo Trump è decollato dalla base di Andrews (nei pressi di Washington, nello Stato del Maryland) per dirigersi in Alaska (USA), dove si svolgerà l’incontro tra i due leader.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
9 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
28 Mi piace
53 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR