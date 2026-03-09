The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Trump, “Miei piani su Mojtaba? Non parlo ma non sono contento”

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump non è contento della nomina di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell'Iran.

1 minuto

(Keystone-ATS) In un’intervista al quotidiano New York Post, l’inquilino della Casa Bianca non ha svelato i piani per il figlio di Ali Khamenei: “Non ve li dirò. Non sono contento di lui”.

Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere.

