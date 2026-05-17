USA: Trump, “Non rimarrà nulla dell’Iran se non vi sarà un accordo”

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito in un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social che "non rimarrà nulla" dell'Iran "se non accetterà un accordo".

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(Keystone-ATS) “Per l’Iran il tempo stringe: è meglio che si diano una mossa – e in fretta! – altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è essenziale”, ha scritto.

In precedenza, l’inquilino della Casa Bianca aveva avuto una conversazione telefonica con premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui i due hanno discusso della crisi del Golfo Persico e il secondo ha ingiunto al primo di “prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l’Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare”, riporta il sito di informazioni israeliano Ynet, che cita una fonte dello Stato ebraico.

Sulla situazione in Iran oggi si è espresso anche il rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer, secondo cui Trump ha ottenuto dai cinesi l’impegno a non “fornire sostegno materiale all’Iran”, ribadendo che gli Stati Uniti non hanno richiesto l’aiuto di Pechino per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Trump “si è concentrato piuttosto, e con grande determinazione, nell’assicurarsi che non fornissero sostegno materiale all’Iran. È questo l’impegno che ha ottenuto e confermato”, ha affermato Greer in un’intervista all’emittente televisiva statunitense ABC News.