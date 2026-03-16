USA: Trump, “Vari paesi vogliono aiutare, alcuni già verso Hormuz”

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto alla Casa Bianca che "diversi" leader hanno offerto il loro aiuto agli USA per lo Stretto di Hormuz.

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(Keystone-ATS) “Mi piacerebbe dire i loro nomi, ma francamente non so se lo vogliano, perché temono di essere presi di mira”, ha aggiunto. “Alcuni si stanno già dirigendo lì”, ha sottolineato. “Sono molti entusiasti”.

“Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo la nazione più forte del mondo”, ha aggiunto definendo la questione della sicurezza dello Stretto un “test” per gli alleati. “È da anni che dico che se mai dovessimo aver bisogno di loro, non ci saranno”.

“Vi dirò i paesi di cui sono deluso”, ha aggiunto mostrandosi pronto a fare i nomi, nel momento opportuno, dei paesi che non hanno aiutato gli Stati Uniti per lo Stretto di Hormuz.

Campagna contro l’Iran continua

“La campagna contro l’Iran continua in piena forza”, ha anche detto ribadendo che il regime di Teheran è stato “distrutto”. “La campagna militare è continuata a pieno ritmo negli ultimi giorni. L’equipaggiamento antiaereo iraniano è decimato. Abbiamo colpito più di 7000 obiettivi in tutto l’Iran”, ha aggiunto sottolineando che all’Iran “sono rimasti pochi missili”.

Gli Stati Uniti “hanno ridotto del 90% i lanci di missili balistici dell’Iran e del 95% gli attacchi con droni. Non ne hanno più molti a disposizione”.

“Oltre 100 navi iraniane sono state affondate o distrutte”, tra le quali tutte le 30 navi posamine, ha detto Trump avvertendo però che Teheran potrebbe utilizzare altre imbarcazioni per minare le acque del Golfo Persico. “Non sappiamo se abbiano posato qualche mina nello Stretto di Hormuz”.

“Basta una parola e distruggo anche gli impianti petroliferi dell’Iran”, ha aggiunto. “Con l’obiettivo di una futura ricostruzione di quel paese non voglio farlo, ma le cose possono cambiare”.

“L’Iran usa lo stretto di Hormuz come un’arma”, ha poi sottolineato. “Incoraggiamo i paesi le cui economie dipendono dallo Stretto ad aiutarci”.

“L’Iran vuole un accordo. Stanno parlando con il nostro team”, ha anche affermato.