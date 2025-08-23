The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Trump, imporremo dazi sui mobili importati dall’estero

Il presidente americano Donald Trump prospetta l'introduzione di dazi sui mobili importati negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “Sono lieto di annunciare che stiamo conducendo un’importante indagine tariffaria sui mobili in arrivo negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni l’indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri paesi e destinati agli Stati Uniti saranno soggetti a dazi doganali a un’aliquota ancora da definire”, afferma il presidente sulla sua rete sociale Truth.

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

