USA: Trump, Iran ha chiesto se sanzioni possono essere revocate

Keystone-SDA

L'Iran ha chiesto se le sanzioni statunitensi possano essere revocate, ha riferito il presidente statunitense Donald Trump questa notte (ora svizzera).

(Keystone-ATS) “L’Iran ha ricevuto pesantissime sanzioni statunitensi, e questo rende la situazione davvero difficile”, ha detto Trump durante una cena con i leader dell’Asia centrale. “Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri”, ha aggiunto.

I paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, accusano da tempo l’Iran di voler acquisire armi atomiche, mentre Teheran insiste sul fatto che il suo programma nucleare ha scopi pacifici. L’Iran è stato colpito per anni da sanzioni internazionali, soprattutto dopo che gli USA nel 2018 si sono ritirati da un accordo nucleare internazionale con Teheran e hanno reimposto dure misure punitive.

A metà giugno Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l’Iran, innescando una guerra a cui gli Stati Uniti si sono brevemente uniti con attacchi contro i siti nucleari iraniani. La guerra di dodici giorni con Israele, che ha provocato una risposta iraniana con attacchi missilistici e con droni, ha fatto deragliare i colloqui sul nucleare tra Teheran e Washington, iniziati ad aprile.

Trump ha affermato che l’Iran un tempo è stato il “bullo del Medio Oriente”, ma che non ha più la “possibilità di possedere armi nucleari”. Il presidente degli USA ha ripetutamente affermato che gli attacchi hanno annientato il programma nucleare iraniano, ma la reale entità del danno rimane sconosciuta.