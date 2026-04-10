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USA: Trump a Iran, “No a pedaggi su Hormuz”

Keystone-SDA

"Ci sono notizie secondo cui l'Iran starebbe imponendo pedaggi alle petroliere che transitano nello Stretto di Hormuz. È meglio che non lo facciano e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!".

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(Keystone-ATS) Lo ha scritto ieri il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Social Truth. “L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo”.

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