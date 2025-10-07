USA: Trump annulla ordine di Biden, via a mega autostrada in Alaska

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per consentire la costruzione di una strada d'accesso al distretto minerario di Ambler in Alaska e sbloccare le riserve nazionali di rame e altri minerali, annullando un ordine di Joe Biden.

(Keystone-ATS) L’amministrazione democratica aveva bloccato il progetto per una strada di 340 chilometri destinata a consentire lo sviluppo minerario nella regione centro-settentrionale dell’Alaska. Il dipartimento degli interni di Biden aveva citato i rischi per le popolazioni di caribù e pesci, da cui dipendono decine di comunità native per la sussistenza.

“Si tratta di qualcosa che avrebbe dovuto essere in funzione da tempo e generare miliardi di dollari per il nostro paese, fornendo molta energia, minerali e tutto ciò di cui stiamo parlando”, ha dichiarato Trump nello Studio Ovale.

“Il primo giorno ha firmato un ordine esecutivo molto importante che ha liberato lo straordinario potenziale di risorse dell’Alaska”, ha dichiarato segretario degli interni, Doug Burgum a fianco del presidente americano per la firma. “Ma oggi è un traguardo importante, quello di ribaltare la decisione dell’era Biden sulla Ambler Road.”