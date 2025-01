USA: Trump avvia le purghe di 1000 dirigenti nominati da Biden

Keystone-SDA

Il neo presidente americano Donald Trump ha annunciato su Truth di voler rimuovere oltre 1'000 persone nominate dall'amministrazione precedente, annunciando quattro licenziamenti, tra cui quelli del generale Mark Milley e il famoso chef José Andrés.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il mio ufficio del personale presidenziale è attivamente impegnato nell’identificazione e nella rimozione di oltre mille persone nominate dal presidente della precedente amministrazione che non sono allineate con la nostra visione di rendere di nuovo grande l’America”, ha affermato Trump in un post poco dopo mezzanotte.

E ha elencato le prime quattro “vittime”: “Che questo serva come avviso ufficiale di licenziamento per questi quattro individui, con molti altri in arrivo a breve: José Andrés dal President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition, Mark Milley dal National Infrastructure Advisory Council, (il diplomatico, ndr) Brian Hook dal Wilson Center for Scholars e (l’ex sindaca di Atlanta, ndr) Keisha Lance Bottoms dal President’s Export Council: siete licenziati!”, ha scritto riprendendo il celebre slogan “You’re fired” di quando conduceva il reality show “The Apprentice”.

Ieri, dopo l’insediamento di Trump, il Pentagono aveva rimosso il ritratto di Milley dal corridoio dedicato a onorare i suoi ex leader. L’ex capo di Stato maggiore dell’esercito americano sotto Trump, cui Joe Biden ha concesso nei giorni scorsi una grazia preventiva contro eventuali vendette del tycoon, era caduto in disgrazia per aver resistito a varie istanze dell’allora commander-in-chief e per aver parlato segretamente con la Cina per rassicurarla dopo l’assalto al Capitol, cosa per cui Trump ha suggerito che fosse giustiziato per alto tradimento.

Il 5 gennaio lo chef spagnolo con nazionalità americana José Andrés, fondatore dell’organizzazione non governativa dedicata all’approvvigionamento di alimenti nei paesi in situazione di crisi alimentare World Center Kitchen, aveva ricevuto dalle mani di Biden la medaglia presidenziale della libertà, la massima onorificenza civile degli Stati Uniti.

L’ONG è nata nel 2010 dopo il terremoto che devastato l’isola di Haiti. Successivamente ha allargato i suoi interventi alle popolazioni di paesi in conflitto, come quella della Striscia di Gaza, o ai rifugiati e alle vittime di catastrofi, come dopo le alluvioni provocate dal maltempo nella provincia di Valencia, in Spagna.