USA: Trump ha firmato la legge per divulgazione file Epstein

Keystone-SDA

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver firmato la legge per la pubblicazione dei dossier relativi alla vicenda del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein in un messaggio sulla sua rete sociale Truth Social, dopo essersi opposto per mesi.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ho appena firmato la legge per la pubblicazione del dossier Epstein!”, ha scritto in un lungo messaggio in cui accusa i democratici di aver nascosto la verità sul ricco finanziere, morto in prigione nel 2019 prima del processo per reati sessuali.

“Jeffrey Epstein, incriminato dal Dipartimento di giustizia di Trump nel 2019 (non dai democratici!) – ha scritto su Truth -, è stato un democratico per tutta la vita, ha donato migliaia di dollari a politici democratici ed era profondamente legato a molte note figure democratiche, come (l’ex presidente) Bill Clinton (che ha viaggiato sul suo aereo 26 volte), (l’ex segretario al Tesoro statunitense) Larry Summers (che si è appena dimesso da molti consigli di amministrazione, tra cui quello Harvard), l’attivista politico corrotto Reid Hoffman, il leader della minoranza Hakeem Jeffries (che ha chiesto a Epstein di donare alla sua campagna dopo che Epstein è stato incriminato), la deputata democratica Stacey Plaskett e molti altri. Forse – prosegue – la verità su questi democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein verrà presto svelata, perché ho appena firmato la legge per la pubblicazione dei file Epstein”.