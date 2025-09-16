The Swiss voice in the world since 1935
USA: Trump invia la Guardia nazionale a Memphis, poi Chicago

Keystone-SDA

Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della Guardia nazionale e dell'FBI a Memphis.

(Keystone-ATS) “Probabilmente dopo andremo a Chicago”, ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. “Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura”, ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.

Trump apre alla possibilità di dispiegare le forze federali anche St. Louis e anche a New Orleans. “Dobbiamo salvare le nostre città. A Chicago quando un fine settimana si chiude con sei o sette morti è considerato un successo”, ha aggiunto Trump.

