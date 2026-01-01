The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA: Trump posticipa di un anno l’aumento dei dazi sui mobili

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha posticipato di un anno i nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno, rinviandone l'attuazione al 2027.

(Keystone-ATS) Il presidente ha firmato il provvedimento poche ore prima della fine del 2025, rinviando gli aumenti tariffari su questi articoli, che originariamente sarebbero dovuti entrare in vigore oggi.

A settembre Trump aveva imposto nuovi dazi del 25% su mobili da cucina e mobili imbottiti. Tali dazi sono entrati in vigore a ottobre, con aliquote che sarebbero dovute aumentare rispettivamente al 50% e al 30% entro il 2026.

