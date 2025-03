USA: Vance annuncia viaggio in Groenlandia venerdì

Keystone-SDA

Il vicepresidente americano JD Vance ha annunciato che andrà in Groenlandia venerdì. Anche la moglie Usha ha in programma la stessa meta, come pure il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.

(Keystone-ATS) “C’era così tanta eccitazione per la visita di Usha in Groenlandia venerdì che ho deciso che non volevo lasciarla sola a divertirsi e quindi mi unirò a lei”, ha detto in un video pubblicato su X, aggiungendo che incontrerà i membri della “Space Force” e che esaminerà anche le questioni di “sicurezza” che riguardano l’enorme isola artica.

