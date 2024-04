Usa-Cina, ciclo di colloqui per una ‘crescita equilibrata’

(Keystone-ATS) Stati Uniti e Cina hanno concordato di tenere “scambi intensi per una crescita equilibrata” al termine dei due giorni di colloqui a Guangzhou tra il segretario al Tesoro, Janet Yellen, e il vice premier cinese, He Lifeng.

“Questi scambi faciliteranno la discussione sugli squilibri macroeconomici, inclusa la loro connessione con la sovraccapacità, e intendono sfruttare questa opportunità per sostenere condizioni di parità per i lavoratori e le imprese americane”, ha annunciato Yellen in una dichiarazione diffusa dal Dipartimento del Tesoro.

“Ho appena concluso due giorni estesi e produttivi di incontri a Guangzhou” e dopo “una discussione approfondita con la mia controparte, sono lieta di annunciare che abbiamo concordato di lanciare due nuove importanti iniziative che promuoveranno gli interessi dei lavoratori e delle imprese americane e contribuiranno a proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, ha aggiuto Yellen.

In primo luogo, Stati Uniti e la Cina manterranno “intensi scambi sulla crescita equilibrata delle economie nazionali e globali” al fine di facilitare la discussione sugli squilibri macroeconomici, compreso il collegamento alla sovraccapacità. “Intendo sfruttare questa opportunità per sostenere condizioni di parità per i lavoratori e le imprese americane”, ha osservato ancora Yellen, preoccupata per l’impatto della sovraccapacità industriale cinese in alcuni settori a seguito dei sussidi governativi e per l’impatto che potrebbe avere sull’economia americana.

In secondo luogo, “abbiamo concordato che Stati Uniti e Cina avvieranno una cooperazione e uno scambio congiunto tra Tesoro e Banca centrale cinese (Pboc) sull’antiriciclaggio per espandere la cooperazione contro la finanza illecita e la criminalità finanziaria. In tutto il mondo, truffatori, trafficanti di droga e altre organizzazioni e individui criminali identificano e sfruttano le lacune presenti nei sistemi finanziari statunitense e cinese per portare avanti le loro attività illecite”.

Messa in guardia

Yellen ha messo in guardia dalle “conseguenze significative” nel caso in cui le aziende cinesi aiutassero la Russia, la cui invasione dell’Ucraina lanciata a febbraio 2022 non è stata condannata da Pechino.

“Il segretario Yellen ha sottolineato che le aziende, comprese quelle della Repubblica popolare, non devono fornire sostegno materiale alla guerra della Russia all’Ucraina, compreso il sostegno alla base industriale della difesa russa, altrimenti ci saranno conseguenze significative”, ha riferito il Dipartimento del Tesoro al termine dei colloqui tra Yellen e il vice premier He Lifeng.

Yellen ha anche discusso con He le recenti azioni di sicurezza nazionale, sottolineando che le iniziative “degli Stati Uniti nella sfera economica si basano su preoccupazioni chiaramente definite, con una portata ristretta e implementate in modo trasparente”.

L’ex presidente della Federal Reserve ha inoltre ribadito che Washington non sta cercando in alcun modo il “disaccoppiamento dell’economia” americana da quella cinese.