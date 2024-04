Usa-Cina: Blinken, smetterla di aiutare Mosca o agiremo

(Keystone-ATS) Il segretario di stato degli Usa Antony Blinken ha avvertito che Washington agirà se la Cina non smetterà di fornire alla Russia materiale utilizzato nel suo attacco all’Ucraina.

Parlando all’emittente pubblica britannica Bbc a Pechino, Blinken ha affermato di aver sottolineato alle sue controparti che stanno “contribuendo ad alimentare la più grande minaccia” alla sicurezza europea dai tempi della Guerra fredda.

Il ministro degli esteri statunitense non ha chiarito quali misure gli Usa siano pronti ad adottare. Nei giorni scorsi il Dipartimento di stato aveva evocato sanzioni.

No a interferenze nelle presidenziali

In un’intervista all’emittente statunitense Cnn, Blinken ha invece affermato che gli Stati Uniti hanno prove in merito a tentativi cinesi di “influenzare e probabilmente interferire” con le prossime elezioni presidenziali negli Usa. Durante l’intervista ha spiegato di aver ribadito alle autorità cinesi il messaggio del presidente Joe Biden al suo omologo cinese Xi Jinping dello scorso novembre, ovvero di non interferire nel voto.

“Ogni interferenza della Cina nelle nostre elezioni è qualcosa a cui guardiamo attentamente e che per noi è inaccettabile, per questo ho ripetuto il messaggio”, ha aggiunto Blinken.