USA-Cina: Trump verso incontro con Xi il mese prossimo, media

Il presidente statunitense Donald Trump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud il mese prossimo a margine del vertice dell'Apec, hanno riferito fonti della Casa Bianca all'emittente televisiva statunitense Cnn.

(Keystone-ATS) L’incontro annuale dei leader del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) si terrà dal 31 ottobre al primo novembre. Secondo la Cnn, i dettagli di un eventuale incontro tra Trump e Xi sono ancora in fase di definizione.

