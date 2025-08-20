Usa impongono nuove sanzioni contro quattro giudici della Cpi

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro altri quattro giudici della Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha annunciato il segretario di Stato, Marco Rubio.

(Keystone-ATS) I giudici colpiti dalle sanzioni americane sono Kimberly Prost del Canada, Nicolas Guillou della Francia, Nazhat Shameem Khan delle Figi e Mame Mandiaye Niang del Senegal.

“Questi individui hanno partecipato direttamente alle azioni della Corte penale internazionale per indagare, arrestare, detenere o perseguire cittadini degli Stati Uniti o di Israele, senza il consenso di entrambe le nazioni”, si legge in una nota del dipartimento di Stato.

“Gli Stati Uniti sono stati chiari e risoluti nella loro opposizione alla politicizzazione, all’abuso di potere, al disprezzo per la nostra sovranità nazionale e all’illegittima ingerenza giudiziaria della Cpi”, si sottolinea nel comunicato, nel quale si definisce la Corte “una minaccia alla sicurezza nazionale” e “uno strumento di lotta legale contro gli Stati Uniti e il nostro stretto alleato Israele”.

Rubio infine esorta “i Paesi che ancora sostengono la Cpi, molti dei quali hanno ottenuto la libertà al prezzo di grandi sacrifici americani, a resistere alle pretese di questa istituzione in bancarotta”.