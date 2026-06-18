USA-Iran: Pezeshkian pubblica pagine accordo, “documento storico”

Keystone-SDA

Condividi

Il presidente della Repubblica islamica Massoud Pezeshkian ha pubblicato su X le pagine del Memorandum di Islamabad, definendo l'accordo tra USA e Iran "un documento storico".

1 minuto

(Keystone-ATS) Accanto a quella del presidente americano Donald Trump, figura nell’ultimo foglio dell’atto la sua firma.

“La pace si realizzerà all’ombra del rispetto reciproco”, ha commentato Pezeshkian, ricordando che “la Repubblica islamica è da sempre impegnata a favore della pace globale e al tempo stesso attenta a preservare la propria dignità e indipendenza”.

“Questo testo – scrive ancora Pezeshkian in un ulteriore post – è il riflesso della voce di una nazione che non ha mai barattato la propria dignità e indipendenza per nessuna minaccia o pressione. Ciò che oggi è stato registrato è il risultato della resistenza nazionale, della razionalità politica e di una diplomazia responsabile”.

Intanto il portavoce del primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha detto all’AFP che la visita del capo del governo in Svizzera “è stata rinviata perché il memorandum d’intesa di Islamabad” tra USA e Iran per mettere fine alla guerra “è già stato firmato elettronicamente, è entrato in vigore ed è attualmente in fase di attuazione”. Il portavoce Mosharraf Zaidi ha detto inoltre che il Pakistan prevede di sostenere la fase successiva di diversi percorsi a “livello tecnico”.