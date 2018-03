Utili miliardari per Nestlé nel 2000, con un aumento del 22%

Tutti i settori e attività del gigante dell'industria alimentare hanno contribuito alla progressione, ha annunciato venerdì la multinazionale con sede a Vevey. La razionalizzazione del portafoglio di marche e prodotti, i progressi conseguiti nell'efficacia degli acquisti e la gestione della rete di approvvigionamento, insieme alla ristrutturazione industriale, hanno consentito a Nestlé di realizzare utili più elevati. La forte crescita del 5% del quarto trimestre dell'anno scorso ha permesso di raggiungere una crescita interna record del 4,4%, contro 3,6% nel 99. Le vendite sono aumentate del 9,1%, mentre il cash flow è cresciuto dell',8,1%. L'utile per azione è salito del 22,1%, passando da 122,1 a 149,1 franchi. Il consiglio d'amministrazione ha proposto di aumentare da 43 a 55 franchi il dividendo per gli azionisti, ovvero una crescita del 27,9% per ciascuna azione. Nestlé prevede un buon anno 2001 e pensa di essere ancora in grado di proseguire il miglioramento delle proprie prestazioni. Il gruppo pensa di terminare il 2001 con un nuovo aumento delle vendite e degli utili rispetto al 2000. swissinfo e agenzie

Utile netto di 5,763 miliardi di franchi in aumento del 22%, per un nuovo anno da primato. La cifra d'affari di Nestlé nel 2000 è progredita del 9,1%, toccando gli 81,422 miliardi. Il consiglio d'amministrazione propone di aumentare il dividendo da 43 a 55 franchi per ciascuna azione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Utili miliardari per Nestlé nel 2000, con un aumento del 22% 23 febbraio 2001 - 12:28 Utile netto di 5,763 miliardi di franchi in aumento del 22%, per un nuovo anno da primato. La cifra d'affari di Nestlé nel 2000 è progredita del 9,1%, toccando gli 81,422 miliardi. Il consiglio d'amministrazione propone di aumentare il dividendo da 43 a 55 franchi per ciascuna azione. Tutti i settori e attività del gigante dell'industria alimentare hanno contribuito alla progressione, ha annunciato venerdì la multinazionale con sede a Vevey. La razionalizzazione del portafoglio di marche e prodotti, i progressi conseguiti nell'efficacia degli acquisti e la gestione della rete di approvvigionamento, insieme alla ristrutturazione industriale, hanno consentito a Nestlé di realizzare utili più elevati. La forte crescita del 5% del quarto trimestre dell'anno scorso ha permesso di raggiungere una crescita interna record del 4,4%, contro 3,6% nel 99. Le vendite sono aumentate del 9,1%, mentre il cash flow è cresciuto dell',8,1%. L'utile per azione è salito del 22,1%, passando da 122,1 a 149,1 franchi. Il consiglio d'amministrazione ha proposto di aumentare da 43 a 55 franchi il dividendo per gli azionisti, ovvero una crescita del 27,9% per ciascuna azione. Nestlé prevede un buon anno 2001 e pensa di essere ancora in grado di proseguire il miglioramento delle proprie prestazioni. Il gruppo pensa di terminare il 2001 con un nuovo aumento delle vendite e degli utili rispetto al 2000. swissinfo e agenzie